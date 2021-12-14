Около тысячи жителей Ростова поддержали петицию о защите домов на Семашко

Дому на Семашко, 32 просят вернуть охранный статус Фото: Михаил ФРОЛОВ

Петицию о защите дореволюционных домов в Ростове подписали уже тысяча человек. Люди выступили против сноса построек на Семашко, 30 и 32, их как аварийные планируют снести до 25 декабря 2021 года.

Обращение к властям опубликовали на площадке Change.org. Активисты уверены, что оба здания - «важная часть исторического центра и идеально вписываются в городскую среду». Так, например, дому на Семашко, 32 просят вернуть охранный статус.

- При внесении здания в единый перечень объектов культурного наследия просим провести историко-культурную экспертизу и установить в радиусе 50 метров охранную зону. Это необходимо для сохранения фоновой исторической застройки, - говорится в тексте петиции.

Это заявление поддержали также в комментариях.

- Семашко - родная улица моей семьи. Город ценен именно старинными зданиями. Постройка в хорошем состоянии. Остановите снос, - написала местная жительница.

- Оставьте нам архитектуру. Все игры с историей приводят к самым плачевным результатам. Не сносите центр Ростова, - поддержала обращение еще одна ростовчанка.

Ранее сити-менеджер Алексей Логвиненко пояснил, что дома, о которых идет речь, находятся в аварийном состоянии и могут рухнуть в любой момент. Вместо зданий глава администрации пообещал благоустроить зеленую зону отдыха.

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