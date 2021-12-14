В донской столице на комплексное обслуживание "Ростов Арены" потратят более 70 миллионов рублей

В Ростове на комплексное обслуживание стадиона уйдет более 70 миллионов рублей Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В донской столице ищут подрядчика, который займется комплексным обслуживанием донского стадиона "Ростов Арена". На проведение всех типов работ планируется потратить более 70,3 миллиона рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен государственным автономным учреждением Ростовской области «Дирекция по подготовке и проведению игр чемпионата мира по футболу 2018 года в Ростове-на-Дону». Все желающие могут подать свои заявки на участие до 21 декабря. Затем конкурсная комиссия определит победителя. Согласно документации, ему необходимо будет обслуживать и ремонтировать инженерные системы стадиона и убирать всю его территорию.

Договор с победителем будет заключен на весь предстоящий год.

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