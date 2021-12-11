«Ростов» проиграл «Уралу» в домашнем матче с разгромным счетом — 1:4

Болельщики хотели посвятить победу в этом матче памяти бывшего тренера Игоря Гамулы, но игра принесла поражение

ФК «Ростов» допустил поражение от «Урала» в домашнем матче со счетом 1:4. Причем все голы ростовчане пропустили еще в первом тайме встречи на стадионе «Ростов-Арена» 11 декабря.

Первый гол в ворота желто-синих уральцы отправили еще на третьей минуте, а на шестой удвоили счет.

Ответный гол забил игрок «Ростова» Дмитрий Полоз на 19-й минуте, но еще до конца тайма в наши ворота попали еще два мяча.

Со счетом 1:4 команды ушли на перерыв и весь второй тайм прошел в борьбе без результата. При таком же счете «Ростов» проиграл на своем поле, спустившись в турнирной таблице на 13-е место.

Болельщики еще в первом тайме обвинят донскую команду в «отпускном» настроении, хотя главный тренер Виталий Кафанов встанет на защиту подопечных, заявив, что желание играть у футболистов было. При этом во время пресс-конференции наставник дал понять, что допускает свой уход с поста.

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