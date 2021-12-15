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Общество15 декабря 2021 12:02

Ростовская детская больница № 1 закупит дезинфицирующие средства

На них планируется потратить 870 тысяч рублей
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
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На покупку дезинфекторов ростовская больница потратит 870 тысяч рублей

На покупку дезинфекторов ростовская больница потратит 870 тысяч рублей

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В донской столице детская городская поликлиника №1 закупит дезинфицирующие средства. На их приобретение планируется потратить 870 тысяч рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен самим медицинским учреждением. Все желающие принять в нем участие могут подать свои заявки до 21 декабря. Затем после работы конкурсной комиссии будет определен победитель. Ему предстоит поставлять партиями дезинфицирующие средства в больницу на протяжении всего 2022 года.

Финансирование будет осуществляться за счет внебюджетных средств учреждения, поступающих от оказания услуг в системе обязательного медицинского страхования.

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Поставка дезинфицирующих средств будет осуществляться на протяжении 2022 года.