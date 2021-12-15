В донской столице ищут подрядчик для техобслуживания временной инфраструктуры "Ростов Арены"

На техобслуживание временной инфраструктуры "Ростов Арены" потратят почти три миллиона рублей Фото: Михаил ФРОЛОВ

В донской столице ищут подрядчика, который займется техническим обслуживанием сооружений временной инфраструктуры стадиона "Ростов Арена". На эти нужды планируется потратить около трех миллионов рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен ростовской дирекцией по подготовке и проведению игр чемпионата мира по футболу 2018 года. Все желающие могут подать свои заявки на участие до 17 декабря. Затем конкурсная комиссия определит победителя, которому необходимо будет, согласно тексту документации, отрегулировать двери и окна, прочистить сплит-системы, восстановить гидроизоляцию стыковочных швов и многие другие виды работ.

Все это следует выполнить до 25 декабря. Источник финансирования в документации не значился.

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