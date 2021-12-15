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Происшествия15 декабря 2021 13:24

В Республике Калмыкия двух жителей Дагестана заподозрили в даче взятки следователю

Правоохранитель от взятки отказался
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
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В Калмыки за взятку отправили под стражу жителей Дагестана

В Калмыки за взятку отправили под стражу жителей Дагестана

Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

В Калмыкии адвокат дагестанской Адвокатской палаты и местный житель Дагестана отправились под стражу после дачи взятки следователю. В отношении них было возбуждено уголовное дело по статье 291 УК РФ "Дача взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконных действий и бездействие, совершенная группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере" Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета региона.

Следователи выяснили, что 11 декабря около половины первого дня подозреваемые пришли в кабинет руководителя межрайонного следственного отдела и передали взятку в 300 тысяч рублей. За это вознаграждение правоохранитель должен был закрыть уголовное дело в отношении одного из обвиняемых, которого подозревали в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть людей. Но следователь от взятки отказался.

- В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, - говорится в тексте сообщения.

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В Калмыкии начальник колонии попал под следствие за помощь террористам.

Также уголовное дело завели и на его заместителя.