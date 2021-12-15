В Калмыкии продлили действие закона о пониженных налогах для предпринимателей

В Калмыкии продолжают действовать меры поддержки предпринимателей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Республике Калмыкия продлили действие закона о пониженных налогах для предпринимателей. Они будут оплачивать налог всего в 1%. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства экономики и торговли.

- Впервые налоговая ставка снизилась в сентябре прошлого года с 6 до 1% для тех, кто выбрал объектом налогообложения «доходы» и с 15 до 5% – «доходы минус расходы». Пониженные ставки не только привлекают граждан из других регионов, но и помогают вести свой бизнес местным предпринимателям, - говорится в тексте сообщения.

Решение продлить действие закона до конца будущего года было принято на сессии Народного Хурала.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Предприниматели Ростовской области могут получить 300 тысяч рублей на продвижение своего бизнеса, а также сэкономить до 95% затрат на развитие производства.

АНО «РРАПП» - управляющая организация центров "Мой бизнес" в Ростовской области - объявило о реализации новых мер поддержки бизнеса.