В Ростове спасатели вытащили из горящей квартиры трех взрослых и четырех детей

В Ростове спасатели вытащили из пожара четверых детей. Фото: ГУ МЧС по РО

В донской столице спасатели вытащили из горящей квартиры семерых местных жителей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Инцидент произошел в среду, 15 декабря, около половины восьмого вечера на улице Закруткина. В 21-этажном доме № 61 на 12 этаже вспыхнула квартира. К месту происшествия соседи, почувствовавшие запах гари, незамедлительно вызвали бригаду пожарных.

- Звеном газодымозащитной службы спасено семь человек, из них четверо детей. Проведена эвакуация еще 30 жильцов, - говорится в тексте сообщения.

В 19:28 пожар огнеборцам удалось локализовать на площади 30 квадратных метров, а уже через семь минут пламя было полностью потушено. В тушении пожара принимали участие 35 пожарных и 11 единиц техники.

Причина возгорания остается неизвестной, ее предстоит установить специалистам. К счастью, благодаря оперативным действиям пожарных, никто не пострадал.

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К счастью, обошлось без пострадавших.