15 донских призывников отправятся нести срочную службу в Президентский полк

15 призывников Ростовской области отправятся служить в Президентский полк Фото: Правительство РО

Из Ростовской области 15 призывников отправятся нести срочную службу в Президентский полк комендатуры Московского Кремля. Об этом сообщил заместитель главы региона Вадим Артемов.

Солдаты поедут представлять донской край уже завтра, 16 декабря. Молодые ребята из Ростовской области проходят службу в Президентском полку с 2005 года. Отправиться туда могут лишь 30 человек в год, соответственно, 15 в осенний призыв и 15 - в весенний.

Кандидаты проходят тщательный отбор на конкурсной основе. Они преодолевают профессиональное и психологическое тестирование, а также углубленное медицинское обследование. Особое внимание уделяется физическим данным призывников: каждый кандидат имеет пропорциональное телосложение и рост от 175 до 190 см. Отбор не проходят обладатели татуировок, сережек и пирсинга.

- Срочную службу в Президентском полку комендатуры Московского Кремля пройдут ребята из Ростова-на-Дону, Азова, Таганрога, Шахт, Аксайского, Белокалитвинского, Неклиновского и Сальского районов, - пояснил Вадим Артемов.

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