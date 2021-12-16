На охрану стадиона "Ростов Арена" выделят почти 44 миллиона рублей

На охрану "Ростов Арены" потратят почти 44 миллиона рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В донской столице ищут подрядчика, который займется охраной стадиона "Ростов Арена". На эти нужды планируется выделить около 44 миллионов рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен городской дирекцией по подготовке и проведению игр чемпионата мира по футболу 2018 года. Все желающие могут подать заявки на участие до 20 декабря. Затем конкурсной комиссией будет определен победитель, которому необходимо будет посменно вести охранную деятельность на 33 круглосуточных постах охраны, располагающихся по всей территории стадиона.

Охранять стадион и все прилегающие к нему объекты необходимо будет на протяжении всего предстоящего года. Источник финансирования в документации не значился.

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