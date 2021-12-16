Советский район Ростовской области на протяжении нескольких дней остается чистым от коронавируса

В Ростовской области от коронавируса очистился один район Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Советском районе Ростовской области на протяжении нескольких дней не выявляют ни одного зараженного новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в пресс-службе правительства донского региона.

Лидером по количеству заражений за сутки является Ростов. По последним данным, здесь заразились 182 человека, вторую строчку занял Таганрог с 39 зараженными, тройку лидеров замыкают Шахты. В этом городе заразился 31 человек. В оставшихся городах и районах за сутки обнаружили от 1 до 28 заболевших. Но остался и чистый район - Советский.

Показатель заболевших на 100 тысяч человек составил 4 410, а коэффициент распространения инфекции составляет единицу.

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