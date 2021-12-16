Техобслуживание лифтов центральной больницы Обливского района будет стоить более 180 тысяч рублей

Обливская больница ищет подрядчика для техобслуживания лифтов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области центральная больница Обливского района ищет подрядчик, который займется техническим обслуживанием лифтов. На эти нужды планируется потратить более 180 тысяч рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен самим медицинским учреждением. Все желающие уже подали свои заявки на участие, а комиссия определила победителя. Техническим обслуживанием лифтов в больнице займется компания "Вира Стиль". Подрядчик будет следить за исправностью лифтов, а при необходимости займется их ремонтом.

Финансирование будет осуществляться из внебюджетных средств территориального фонда обязательного медицинского страхования. Контракт будет заключен на весь предстоящий год.

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