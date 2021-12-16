Шахтинский медколледж выставит пункт частной охраны почти за два миллиона рублей

Шахтинский медколледж нанял частных охранников Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области Шахтинский медицинский колледж имени Г.В. Кузнецовой принял решение выставить пункт охраны. Службу там будут нести частные охранники. На эти нужды выделено почти два миллиона рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен самим учебным учреждением. Все желающие уже подали заявки на свое участие, а конкурсная комиссия уже определила победителя. Им стала компания "Бастион-Запад". Охранники будут осуществлять контрольно-пропускную деятельность, следить за антитеррористической защищенностью. Для этого им будут выданы спецсредства, но оружие они не получат.

Финансирование будет осуществляться из областного бюджета. Стоит отметить, что, согласно документации, услуги по контракту оказываются поэтапно. Этапом является календарный месяц. Контракт вступает в силу с даты его подписания обеими сторонами и действует по 31 декабря 2022 года.

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Финансирование будет идти из внебюджетных средств.