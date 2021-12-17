За одобрение деятельности Гитлера в Калмыкии осудили местного жителя

В Калмыкии местного жителя осудили за поддержку политики Гитлера Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За одобрительные высказывания в адрес Гитлера в Калмыкии под суд отправился 38-летний местный житель. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 354.1 УК РФ "Реабилитация нацизма, совершенная публично". Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области.

Следователи выяснили, что, отбывая наказание в местной колонии, с 12 по 19 мая рисовал в библиотечной книге нацистскую символику и делал записи, в которых положительно высказывался о деятельности нацистской партии. Кроме того, в прогулочном дворике в присутствии сотрудников колонии и осужденных он стал оправдывать деятельность Гитлера и СС относительно ведения войны против СССР и оккупации Калмыцкой АССР в годы Второй мировой войны. Напомним, что приговором Международного военного трибунала для суда и главных военных преступников европейских стран оси эта политика признана преступной.

Следователи незамедлительно обратили на него внимание психологов и историков РАН. Они изучили личность обвиняемого, условия его проживания и пообщались со знакомыми. В адрес начальника колонии, где мужчина отбывал наказание, внесено представление об устранение причин и условий, способствовавших совершению преступления.

- В ходе следствия обвиняемый вину признал полностью, в содеянном раскаялся. Представленные в суде доказательства позволили вынести обвинительный приговор. Верховный суд Республики Калмыкия назначил обвиняемому наказание в виде одного года ограничения свободы, - говорится в тексте сообщения.

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