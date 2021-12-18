В Ростове медики спасли мать и младенца, которых привезла доула

Первым в здание унесли младенца, на это ушло 2 минуты Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В перинатальном центре Ростовской области спасли маму и малыша, которых привезла доула. Женщина вела роды в домашних условиях, но в какой-то момент просто не смогла помочь - срочно потребовалась помощь врачей. «Специалист» повезла клиентку с сильными болями и ее новорожденного ребенка в роддом.

Примчались на машине в перинатальный центр, начали просить о помощи. Медики сразу же бросились на улицу и открыли дверь авто. Первым в здание унесли младенца, на это ушло 2 минуты. После этого забрали на осмотр и его маму. На дежурстве в были 3 врача, 2 акушерки и медперсонал. Ребенку помогла доктор Галина Евтерева.

К счастью, все закончилось благополучно, и сейчас мать и малыш уже дома. Однако главный врач больницы Максим Уманский предостерег женщин от подобных родов. Он отметил, что повитухи или доулы не имеют медицинского образования и нанимать их опасно.

- Дорожные роды были и будут, но, когда вас обещают безопасность и вводят в заблуждение - это совсем другая история. Не позволяйте себя обманывать, как бы люди себя не называли - повитухами или доулами. Когда у вас случается проблема, потом ее все равно всегда решают врачи, - подчеркнул главный врач ПЦ РО Максим Уманскмий.

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