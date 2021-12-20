Электрические кардиостимуляторы на восемь миллионов рублей купит ростовский медцентр

Ростовский медцентр купит электрические кардиостимуляторы Фото: Иван МАКЕЕВ

Ростовский клинико-диагностический медицинский центр "Здоровье" принял решение закупить электрические кардиостимуляторы. Потратить на их приобретение планируется восемь миллионов рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен самим медицинским учреждением. Все желающие подать заявки на участие в нем могут это сделать до 27 декабря. Затем конкурсной комиссией будет определен победитель, которому необходимо будет осуществить поставку шести различных по функционалу и ценовой категории электрических кардиостимуляторов.

Деньги на проведение закупки будут выделены территориальных фондом обязательного медицинского страхования. Товар будет доставляться партиями в течение пяти дней после поступления заявки от заказчика, но все приборы должны быть доставлены до 25 декабря 2022 года.

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В учреждение доставят иглы, шприцы, канюли и другие аналогичные инструменты.