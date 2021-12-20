Двухлетнее содержание дорог в пяти районах Ростовской области будет стоить более 451 миллиарда рублей

Содержание дорог в пяти районах региона будет стоить более 451 миллиарда рублей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Донские власти определили подрядчика, который займется содержанием дорог в пяти районах Ростовской области. Потратить на эти нужды планируется более 451,7 миллиарда рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен министерством транспорта Ростовской области. В настоящее время подрядчик уже определен. Победителем конкурса стало Зерноградское дорожное ремонтно-строительное управление. Ему предстоит следить за содержанием дорог в Веселовском, Зерноградском, Егорлыкском, Кагальницком и Сальском районах. Общая их протяженность составляет почти 854 километра.

Осуществлять работы, согласно документации, необходимо с 1 июля по 31 декабря 2022 года и с 1 января по 31 июля 2023 года. Деньги будут выделены из бюджета Ростовской области.

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