В Калмыкии перед Новым годом усилили ковидные ограничения

В Калмыкии усилили коронавирусные ограничения Фото: Андрей АБРАМОВ

В Республике Калмыкия в преддверии наступления новогодних праздников были усилены антиковидные ограничения. Об этом сообщила пресс-служба главы региона.

В соответствии с ними в детских садах и школах проведут новогодние утренники, но нельзя будет привлекать для них аниматоров и фотографов. Также запрещено соединять в одном зале разные классы и группы. Все организаторы должны иметь сертификат о прохождении вакцинации против новой коронавирусной инфекции.

Также власти разрешили проведение корпоративов, но заполняемость ресторанов, кафе, баров в этом случае не должна превышать 70%, а также необходимо соблюдать все санитарно-эпидемиологические меры. Все зрелищные мероприятия и театральные представления также разрешены при заполняемости 70%. Посетителям также понадобится сертификат о вакцинации.

Медицинский документ нужно будет предъявить посетителям свадебных церемоний, библиотек, музеев, объектов культуры и других организаций.

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