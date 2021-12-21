Донские власти определили подрядчика для содержания автодорог в 23 муниципалитетах

На содержание дорог в 23 муниципалитетах потратят более полутора миллиардов рублей Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области определили подрядчика, который займется содержанием автомобильных дорог в 23 муниципалитетах региона. На эти нужды планируется выделить более полутора миллиардов рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен министерством транспорта Ростовской области. В настоящее время уже определен подрядчик. Победителем конкурса стало предприятие "Росавтодор". Теперь ему предстоит следить за содержанием автомобильных дорог в Азовском, Аксайском, Багаевском, Боковском, Верхнедонском, Дубовском, Заветинском, Зерноградском, Зимовниковскоом, Кашарском, Мартыновском, Мясниковском, Орловском, Обливском, Пролетарском, Ремонтненском, Родионово-Несветайском, Советском, Семикаракорском Шолоховском районах, а также в Азове, Батайске и Ростове-на-Дону.

Деньги на эти нужды выделят из бюджета Ростовской области. Исполнять обязанности подрядчику необходимо будет с 1 июля по 31 декабря 2022 года и с 1 января по 31 июля 2023 года.

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Двухлетнее содержание дорог в пяти районах Ростовской области будет стоить более 451 миллиарда рублей.

Деньги на эти нужды будут выделены из областного бюджета.