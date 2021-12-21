В донском регионе выделили более 1,7 миллиарда рублей на содержание дорог в 27 муниципалитетах

В Ростовской области потратят более 1,7 миллиарда рублей на содержание дорог в 27 муниципалитетах Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области определили подрядчика, который займется вопросами содержания дорог в 27 муниципалитетах. На эти нужды было выделено более 1,7 миллиарда рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен министерством транспорта Ростовской области. Победителем его стала компания "Т-Транс". Теперь выбранному подрядчику предстоит заняться содержанием автомобильных дорог в следующих муниципалитетах: Багаевском, Белокалитвинском, Волгодонском, Каменском, Константиновском, Куйбышевском, Красносулинском, Мартыновском, Матвеево-Курганском, Морозовском, Милютинском, Миллеровском, Мясниковском, Неклиновском, Октябрьском, Песчанокопском, Родионово-Несветайском, Семикаракорском, Усть-Донецком, Тарасовском, Тацинском, Чертковском, Цимлянском и Целинском районах, а также в городах Каменске-Шахтинском, Новошахтинске, Волгодонске.

Осуществлять выполнение работ, согласно документации, необходимо с 1 июля по 31 декабря 2022 и с 1 января по 31 июля 2023 года. Финансирование будет осуществляться из средств областного бюджета.

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