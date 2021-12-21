Ремонт крыши цеха в донской колонии обойдется почти в пять миллионов рублей

В Ростове ищут подрядчика для ремонта крыши цеха на территории донской колонии Фото: Олег УКЛАДОВ

В Ростове ищут подрядчика, для выполнения работ по ремонту крыши цеха на территории местной колонии. На эти нужды планируется выделить около пяти миллионов рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен администрацией самого исправительного учреждения. Все желающие могут подать заявки на участие до 22 декабря. Затем конкурсной комиссией будет определен победитель, которому предстоит провести ряд кровельных работ на крыше цеха, расположенного на территории донской исправительной колонии № 5.

Финансирование будет осуществляться из федерального бюджета, а именно из дополнительного бюджетного финансирования. Все работы необходимо выполнить до 20 апреля предстоящего года.

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Средства будут выделены из областного бюджета.