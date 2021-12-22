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Общество22 декабря 2021 7:40

Василий Голубев поручил через два месяца предоставить план реконструкции таганрогской набережной

Поручение было отдано по итогам визита Василия Голубева в приморский город
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
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Василий Голубев попросил к марту предоставить план реконструкции таганрогской набережной

Василий Голубев попросил к марту предоставить план реконструкции таганрогской набережной

Фото: Правительство РО

Губернатор Ростовской области Василий Голубев по итогам рабочей поездки в Таганрог поручил к марту предстоящего года предоставить подробный план реконструкции городской набережной. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Вопросы обновления Пушкинской набережной обсуждались во время рабочей поездки главы региона в Таганрог.

- Реконструкция предусматривает, среди прочего, устройство берегозащитных сооружений, ремонт пешеходных дорожек и тротуарной плитки, устройство системы водоотведения, локальных очистных сооружений, полива и видеонаблюдения, - говорится в тексте сообщения.

В планах продлить набережную до морского вокзала, а также будут обустроены несколько лестниц, которые связывают прогулочную зону с выходом в город. Разработчики также предлагают модернизировать действующий яхт-клуб.

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Василий Голубев с рабочим визитом снова посетил Таганрог.

В первую очередь он проверил ход ремонта трамвайного полотна.