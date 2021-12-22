Глава Республики Калмыкия: "План по вакцинации регион выполнил на 81%"

В Калмыкии вакцинировался 81% местных жителей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент Республики Калмыкия Бату Хасиков на заседании координационного совета сообщил, что план по вакцинации в регионе выполнен уже на 81%. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

В связи с таки показателями прохождения вакцинации местными жителями заболеваемость была снижена на 58% по сравнению с ноябрем. Сейчас в Калмыкии за сутки заражаются всего 16-17 человек. Кроме того, в регионе поддерживается и высокий уровень тестирования - 300 тестов на 100 тысяч жителей.

- В Калмыкии привито более 123 тысяч человек с учетом 24 тысяч ревакцинированных. План по вакцинации выполнен на 81%, - отметил Бату Хасиков.

Стоит отметить, что снижение заболеваемости позволило сократить и коечный фонд. Сейчас функционируют только 330 коек по всему региону.

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Меньше всего новых заболевших зарегистрировали 8 ноября.