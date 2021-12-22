Столица Калмыкии подготовилась к предстоящим праздникам

Элиста подготовилась к новогодним праздникам. Фото: администрация Элисты

Столица Калмыкии закончила приготовления к предстоящим праздникам. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Праздничные мероприятия здесь стартуют уже 24 декабря и проходить они будут на площади Победы. Тут юных элистинцев ждет целая культурно-развлекательная программа на свежем воздухе. Участники мероприятия разыграют большое представление с конкурсами, призами и другими многочисленными сюрпризами. Порадует ребятишек и то, что здесь можно будет приобрести сладости и кулинарию от местных предпринимателей.

29 декабря в культурном комплексе "Пагода Семи дней" пройдут праздничные мероприятия, посвященные национальному празднику Зул.

А в новогоднюю ночь жители и гости города смогут посетить одну из трех организованных дискотек – в парке Победы, на площади Победы и в культурном комплексе "Пагода Семи дней".

На протяжении новогодних праздников элистинский транспорт будет работать в две смены.

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