В калмыцком госуниверситете стартовали Дни муниципалитетов

В калмыцком госуниверситете начались Дни муниципалитетов. Фото: Яшкульский РМО

В калмыцком госуниверситете имени Б. Городовикова начались Дни муниципалитетов. Об этом сообщили в пресс-службе Яшкульского РМО.

В рамках этого мероприятия обсуждаются вопросы подготовки кадров и дальнейшего трудоустройства студентов. В учебном заведении уже провели первую встречу с руководителем Яшкульского района. Савр Мушаев сообщил студентам о том,как сейчас обстоят дела в муниципалитете и на какую поддержку смогут рассчитывать молодые специалисты.

- Во встрече приняли участие специалисты различных учреждений и организаций Яшкульского района: главный специалист по делам молодежи и спорта администрации РМО Андрей Валетов, глава Чилгирского СМО Бадма Горяев, главный зоотехник АО ПЗ «Улан-Хееч» Савр Босхамжиев, учитель математики Чилгирской СОШ Джиргал Элеева, - говорится в тексте сообщения.

Эти встречи теперь станут традиционными для обучающихся в госуниверситете.

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Конференция продлится до 30 апреля.