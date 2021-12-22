На содержание дорог общего пользования в Азове направили почти 82 миллиона рублей

В Азове ищут подрядчика, который займется содержанием местных дорог Фото: Иван МАКЕЕВ

В Азове Ищут подрядчика, который займется содержанием дорог общего пользования. На проведение работ планируется выделить около 82 миллионов рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен городским департаментом жилищно-коммунального хозяйства. В настоящее время все желающие уже смогли подать заявки на участие. Сейчас идет работа конкурсной комиссии, которая определит победителя. Ему предстоит оказать услуги по содержанию дорог общего пользования местного назначения, в число которых будут входить не только автомобильные, но и пешеходные дорожки.

Финансирование будет осуществляться из средств городского бюджета. Работы необходимо будет выполнять на протяжении ближайших двух лет.

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