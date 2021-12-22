Шахтинское текстильное предприятие стало участником нацпроекта

В Ростовской области повысят производительность текстильного предприятия Фото: Правительство РО

Шахтинское предприятие «БТК Текстиль» стало участником нацпроекта «Производительность труда». Теперь текстильщики будут вести деятельность при помощи инструментов бережливого производства. Кроме того, будет создана культура высокой производительности сотрудников и повышена конкурентоспособность российских товаров. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

- За последний год нам удалось увеличить производительность труда на 7%, сегодня мы поставляем порядка 500 тысяч погонных метров продукции ежемесячно. Чтобы продолжать наращивать объемы, нам важно усовершенствовать наши внутренние процессы, - сообщила исполнительный директор «БТК Текстиль» Инна Князева.

Пилотными площадками выбраны два потока: изготовление трикотажного полотна «Соболь» и тканного полотна «Тайга». В предстоящие полгода сотрудники пройдут обучение методикам бережливого производства. Демонстрировать полученные знания они будут под руководством специалистов регионального центра компетенций. Результаты растиражируют на другие процессы предприятия.

Старший руководитель проекта Валентина Авдеева отметила, что для того, чтобы достигнуть цели необходима вовлеченность в процесс абсолютно всех участников, ведь целью является не только повышение производительности труда, но и улучшение рабочих процессов каждого сотрудника.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Могут ли ростовские предприниматели получить кредит без залога?

Эксперты обсудили возможности развития региональных предпринимателей.