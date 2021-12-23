В Батайске загорелся торговый павильон на продуктовом рынке

В Батайске загорелся торговый павильон
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Батайске вспыхнул торговый павильон.
Инцидент произошел в четверг, 23 декабря, около половины восьмого утра на продуктовом рынке, расположенном на улице Торговое кольцо. Очевидцы сообщили в МЧС о возгорании в одном из торговых павильонов.
Огнеборцы оперативно прибыли к месту происшествия, пламенем было охвачено уже 20 квадратных метров помещения. К 7:40 возгорание удалось локализовать. К счастью, в результате пожара никто не пострадал. Причина ЧП остается неизвестной, ее установлением занимаются специалисты.
- К тушению пожара привлекались восемь человек личного состава и две единицы техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.
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