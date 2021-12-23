Еще в июле переносить рынок не собирались Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Ростова задумались о переносе рынка «Темерник» за черту города. Для этого была создана специальная рабочая группа. Об этом сообщил начальник городского управления торговли и бытового обслуживания Константин Тихонов.

По словам чиновника, провели 2 выездных встречи под руководством первого замглавы администрации Юрия Овчинникова. Также участвовал руководитель Первомайского района Ростова Валентин Кукин и представители управления торговли.

О переносе рынка «Темерник» Константин Тихонов заговорил после ситуации с ларьками на Миронова. Местные жители просили благоустроить прилегающую территорию и снести ларьки, но потом договорились все-таки оставить торговые точки. Взамен бизнесмены должны привести в порядок территорию за свои деньги.

К слову, еще в июле этого года администрация Ростова сообщила, что причин для переноса рынка из микрорайона Темерник не нашли. Тогда отметили, что на эти цели потребуется огромная сумма.

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