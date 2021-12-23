В Калмыкии местные предприниматели в преддверии Нового года оказали помощь нуждающимся

В Калмыкии нуждающиеся получат помощь от бизнесменов. Фото: министерство экономики и торговли Калмыкии

Уже второй год в Республике Калмыкия проходит благотворительная акция «Мой бизнес помогает». Она стартовала еще 1 декабря и завершилась 22 декабря. Об этом сообщили в региональном министерстве экономики и торговли.

Инициатива проведения такой акции принадлежала региональному центру «Мой бизнес». За два года помощь получили нуждающиеся различных возрастных категорий: многодетные и неполные семьи, пенсионеры и инвалиды элистинского дома-интерната, а также дети из коррекционной школы-интерната.

- В этот раз в новогодней акции приняли участие 13 компаний. Они передали нам продовольственные товары длительного хранения, одежду, игрушки, книги, раскраски, карандаши, краски и многое другое, - говорится в тексте сообщения.

Все подарки передали в комплексный центр социального обслуживания населения, они будут вручены детям и их родителям в торжественной обстановке на предстоящем новогоднем утреннике.

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