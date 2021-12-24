Отключение света в Ростове-на-Дону 24 декабря 2021 года: жителей нескольких районов города оставят без электричества

Новые отключения света анонсировали в Ростове Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Отключение света в Ростове-на-Дону 23 декабря 2021 года: в городе десяткам местных жителей предстоит остаться без электричества. Свет будет отключен на несколько часов в разных районах города. По словам энергетиков все отключения будут плановыми.

Также они рассказали, что обесточивания будут связаны с проведением технических работ. Об этом сообщили в компании "Донэнерго".

В пятницу, с 9 до 16 часов света не будет на ул. Таганрогская 116А, 116Г, 116/5, 116/6, 118/2; ул. Лесопарковая 1-9, 23-25, 6-10; пер. Вагайский 1.

С 9 до 17 часов обесточат пер. Гуковский 1-55, 2-62; ул. Смены 30-34, 21А; ул. Славинская 1-19, 14-28; ул. Балка 14-26; пер. Кривянский 1-21, 2-20; пер. 5-ый Сахалинский 10, 16, 41.

С 9:30 до 17 часов электричество отключат на ул. Думенко 1/2, 1/13, 3/2, 5, 5/1, 14; ул. Миронова 3/3.

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