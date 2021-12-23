Две таганрогских поликлиники получили новейшее оборудование

Таганрогские поликлиники получили новейшее медицинское оборудование Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Филиалы таганрогских поликлиник №1 и №2 были дооснащены медицинским оборудованием. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Оборудование было приобретено в рамках реализации программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Ростовской области».

- Приобретено эндоскопическое, офтальмологическое, стерилизационное оборудование, оборудование для оснащения хирургических, гинекологических и ЛОР-кабинетов, - говорится в тексте сообщения.

На выделенные из федерального бюджета средства в 2021 году поликлиника №2 закупила два рентгеновских цифровых аппарата и цифровой маммограф. А поликлиника №1 за те же средства приобрела компьютерный томограф. Все это оборудование непременно поможет улучшить диагностику заболеваний, а также оказать своевременную помощь пациентам.

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