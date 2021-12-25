Отключение света в Ростове-на-Дону 25 декабря 2021 года: жители Сельмаша останутся без света на несколько часов

Новые отключения света анонсировали в Ростове Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Отключение света в Ростове-на-Дону 25 декабря 2021 года: в городе десяткам местных жителей микрорайона Сельмаш предстоит остаться без электричества. Воспользоваться электроприборами горожане не смогут в течение нескольких часов.

Донские энергетики сообщили, что обесточивания будут связаны с проведением технических работ. Об этом сообщили в компании "Донэнерго".

В субботу, 25 декабря, с 9 до 17 часов обесточат дома в пер. Быстрый 1-7, 8-10; ул. Коммунаров 31-37, 30-36; пер. Турбинный 2-56; ул. Вяземцева 46-50; пер. Контактный 43-69; пер. Новороссийский 15-31, 4-10.

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