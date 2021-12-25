Ростов-на-Дону
ФотоCovid-19 в РостовеВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоCovid-19 в РостовеВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+3°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество25 декабря 2021 4:30

Отключение света в Ростове-на-Дону 25 декабря 2021 года: жители Сельмаша останутся без света на несколько часов

Жители шести улиц микрорайона Сельмаш останутся без света из-за плановых отключений
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Новые отключения света анонсировали в Ростове

Новые отключения света анонсировали в Ростове

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Отключение света в Ростове-на-Дону 25 декабря 2021 года: в городе десяткам местных жителей микрорайона Сельмаш предстоит остаться без электричества. Воспользоваться электроприборами горожане не смогут в течение нескольких часов.

Донские энергетики сообщили, что обесточивания будут связаны с проведением технических работ. Об этом сообщили в компании "Донэнерго".

В субботу, 25 декабря, с 9 до 17 часов обесточат дома в пер. Быстрый 1-7, 8-10; ул. Коммунаров 31-37, 30-36; пер. Турбинный 2-56; ул. Вяземцева 46-50; пер. Контактный 43-69; пер. Новороссийский 15-31, 4-10.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Отключение света в Ростове-на-Дону 24 декабря 2021 года: жителей нескольких районов города оставят без электричества.

В Ростове обесточат несколько районов города.