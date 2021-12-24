Ростов-на-Дону
ФотоCovid-19 в РостовеВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоCovid-19 в РостовеВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
-7°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия24 декабря 2021 11:24

Экс-совладельца «Ростовводоканала» этапировали в Тверскую область

Речь идет о Станиславе Светлицком, которого осудили на 12 лет колонии общего режима
Ангелина СКИБА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Осужденного отправили в колонию общего режима

Осужденного отправили в колонию общего режима

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Экс-президента АО «Евразийский» и бывшего совладельца «Ростовводоканала» Станислава Светлицкого этапировали в Тверскую область. Там осужденный будет отбывать свой срок. Эту информацию «КП-Ростов» сегодня, 24 декабря, подтвердили в пресс-службе УФСБ региона.

Ранее Ростовский областной суд оставил без изменения приговор, который вынесли в октябре 2020 года. Окончательный вердикт по делу - 12 лет колонии общего режима и штраф в 1 млн рублей.

Станислава Светлицкого осудили за мошенничество в особо крупном размере. По данным следствия, бизнесмен причастен к хищению более 6,6 млрд рублей, принадлежащих одному из банков. Кроме того, бывший руководитель АО «Евразийский» обманом завладел суммами в 820 млн и 300 млн рублей, которые также принадлежали финансовым организациям.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Суд с офшором может повлиять на ситуацию в «Ростовводоканале»

Ситуация связана с разбирательствами в АО «Евразийский» (подробности)