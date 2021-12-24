Экс-совладельца «Ростовводоканала» этапировали в Тверскую область

Осужденного отправили в колонию общего режима Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Экс-президента АО «Евразийский» и бывшего совладельца «Ростовводоканала» Станислава Светлицкого этапировали в Тверскую область. Там осужденный будет отбывать свой срок. Эту информацию «КП-Ростов» сегодня, 24 декабря, подтвердили в пресс-службе УФСБ региона.

Ранее Ростовский областной суд оставил без изменения приговор, который вынесли в октябре 2020 года. Окончательный вердикт по делу - 12 лет колонии общего режима и штраф в 1 млн рублей.

Станислава Светлицкого осудили за мошенничество в особо крупном размере. По данным следствия, бизнесмен причастен к хищению более 6,6 млрд рублей, принадлежащих одному из банков. Кроме того, бывший руководитель АО «Евразийский» обманом завладел суммами в 820 млн и 300 млн рублей, которые также принадлежали финансовым организациям.

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