В Калмыкии юнармейцев наградили знаками доблести

В Калмыкии наградили юнармейцев. Фото: минспорта и молодежной политики

В Калмыкии 35 юнармейцев получили награды в виде знаков доблести lll степени. Стоит отметить, что за минувшие три года это самое большое количество награжденных. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства спорта и молодежной политики.

Приказ о награждении был подписан в главном штабе всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия».

В настоящее время во всех районах республики есть штабы местных отделений. Всего в рядах юнармейского движения насчитывается более четырех тысяч юных местных жителей. Уже в течение пяти лет они занимаются сохранением памятников и обелисков в регионе, а также участники движения несут вахты памяти у вечного огня и занимаются добровольческой деятельностью и участвуют в культурных и спортивных мероприятиях.

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