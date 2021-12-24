В последние выходные уходящего года на Ростов обрушатся проливные дожди и снегопад

В Ростове в последние выходные года ожидается снег и дождь Фото: Михаил ФРОЛОВ

В последние выходные уходящего 2021 года на донскую столицу обрушатся проливные дожди и снегопад. Об этом сообщили в ростовском Гидрометцентре.

Радует лишь то, что лютые холода ненадолго отступят. В субботу, 25 декабря, воздух будет прогреваться до температуры в +3 градуса. По прогнозам синоптиков, ростовчанам стоит ожидать проливного дождя в совокупности с ураганным ветром. Порывы его временами будут достигать 18-20 метров в секунду. В ночное время суток столбики термометров опустятся до отметки в -3 градуса.

В воскресенье, 26 декабря, температура воздуха днем опустится до -1 градуса. Кроме того, синоптики обещают обильный мокрый снег. А в ночь на понедельник похолодает до -5 градусов.

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Жителей и гостей города просят проявлять внимательность и осторожность.