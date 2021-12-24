Ростовской больнице скорой медицинской помощи исполнилось 140 лет

В больнице трудятся около трех тысяч сотрудников. Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

В пятницу, 24 декабря, медиков ГБСМП Ростова-на-Дону в честь 140-летия учреждения чествовали городские власти. Об этом в своем инстаграм-аккаунте рассказал глава администрации города Алексей Логвиненко.

Почетные грамоты главы администрации Ростова-на-Дону из рук градоначальника получили невролог Лариса Ефанова, завотделением реанимации и интенсивной терапии № 5 - анестезиолог-реаниматолог Алексей Зачепа, заведующая гинекологическим отделением — врач-акушер-гинеколог Виктория Лесовая, нейрохирург травматологического отделения № 2 Андрей Литман.

Благодарность главы объявили заведующим отделениями травматологии № 2 и № 1 - врачам-ортопедам Станиславу Андриенко и Игорю Дацкевичу, врачу-кардиологу Светлане Глотовой, заместителю главврача по медчасти Владимиру Ищуку, зав урологией — врачу-урологу Павлу Моргуну, зав операционным блоком — хирургу Валентине Скнар, зав офтальмологией — хирургу-офтальмологу Ирине Шангичевой, ведущему экономисту Ольге Муруговой и шеф-повару пищеблока Владимиру Стычу.

Ростовчане получают высокотехнологичную медпопощь в 30 отделениях медучреждения, где трудятся около трех тысяч сотрудников. БСМП обладает одним из самых больших оперблоков — на 22 операционные.

- В следующем году при поддержке губернатора приступим к проектированию нового корпуса БСМП, на эти цели пойдет 70 миллионов рублей, - объявил Алексей Логвиненко. - Это позволит расширить деятельность медучреждения и оказывать еще более эффективную и оперативную медпомощь горожанам.

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