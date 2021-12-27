Отключение света в Ростове-на-Дону 27 декабря 2021 года: десятки ростовчан останутся без света

Новые отключения света анонсировали в Ростове Фото: Иван МАКЕЕВ

Отключение света в Ростове-на-Дону 27 декабря 2021 года: в донской столице десятки горожан останутся без электричества в последний понедельник уходящего года. Будут обесточены сразу несколько районов. Воспользоваться электроприборами горожане не смогут на протяжении нескольких часов.

Донские энергетики сообщили, что обесточивания будут связаны с проведением технических работ. Об этом сообщили в компании "Донэнерго".

С 8 до 18 часов свет отключат на просп. 40 Лет Победы 96-246; ул. Пахотная 1-127, 20-182; пер. Молочный 88-93, 64-68; ул. Книжная 175, 175/69; пер. Руднева 75-83, 82-84 27.12.21 27.12.21 08=00 18=00

С 9 до 16 часов электричества не будет на ул. Таганрогская 116А, 116Г, 116/5, 116/6, 118/2.

С 9 до 17 часов обесточат дома на ул. Ленина 42, 42А, 42Б, 49А; ул. Ярослава Галана 1-31, 28-50; ул. Гаккеля 17-39, 20-34; ул. Тоннельная 9-33, 4-8А; ул. Кооперативная 51-69, 30-58; ул. Красина; ул. Профинтерна 11-35; ул. Караванная; пер. Короленко; пер. Макеевский; пер. Полюсный; пер. Стандартный; пер. Балтийский.

С 10 до 16 часов электроэнергия будет отсутствовать на просп. Театральный 58; просп. Шолохова 1; пер. Энергетиков 2.

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