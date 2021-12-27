Батайская ЦГБ выставит пост частной охраны

В Батайске ЦГБ выставит пункт с частной охраной Фото: Андрей АБРАМОВ

В Батайске Центральная городская больница приняла решение выставить пункт частной охраны. Потратить на эти нужды планируется более миллиона рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен самим медицинским учреждением, но документацию разместила на сайте городская администрация. Все желающие принять участие могут подать свои заявки до 12 января. Затем конкурсная комиссия определил победителя, которому необходимо будет обеспечивать контрольно-пропускной режим для транспорта, въезжающего на территорию больницы.

Контракт с подрядчиком будет заключен на 2022 год. Он вступит в силу с 1 февраля. Финансирование будет идти из местного бюджета.

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Решение было принято в связи с ухудшением эпидситуации.