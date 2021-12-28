Отключение света в Ростове-на-Дону 28 декабря 2021 года: свет отключат в разных районах города

Новые отключения света анонсировали в Ростове Фото: Михаил ФРОЛОВ

Отключение света в Ростове-на-Дону 28 декабря 2021 года: в донской столице будет обесточена часть районов города. Электричества в домах ростовчан не будет на протяжении нескольких часов.

Донские энергетики сообщили, что обесточивания будут связаны с проведением технических работ. Об этом рассказали в компании "Донэнерго".

Во вторник, с 9 до 16 часов света не будет на ул. Зорге 33/5, 33/4, 39/2; ул. Еременко 54В.

С 9 до 17 часов обесточат ул. Белорусская 132-174, 163-189; ул. Енисейская 1-29, 2-30; ул. Алтайская 1-27, 2-28; ул. Каспийская 1-27, 2-28; ул. Владимирская 1-27, 2-20; пер. Самарский 13-59, 24-98; пер. Ильменский 39-95, 38-94; пер. Мезенский 1-37, 107-113, 14-78; ул. Украинская 106-150, 127-167; ул. Амурская 1-23, 2-24; ул. Крамоторская 1-19, 2-26; ул. Вятская 1-23, 2-44; пер. Магаданский 1-17, 2-12; пер. Ангарский 1-9, 2-6; ул. Георгиевская 1-17; пер. Волочаевский 77-97, 76-96; пер. Суржский 71-91, 80-100; пер. Клязьменский 79-101; ул. Костромская 1-27, 2-28; ул. Фучика 2-28, 1-27; ул. Татарская 70-90, 71-91; с/т «Жемчужина»; РСМ«Товарищ»; «Дружба»; «Росинка»; «Мичуринец»; «Северная Ривьера»; «Красный Аксай»; «Виноградарь»; ул. Татарская 22-50, 19-47; пер. Дербентский 1-11, 2-14; ул. 1-я Киргизская 114-124, 85-89; ул. 2-я Киргизская 84, 85; пер. Суржский 1-31, 2-36; пер. Клязьменский 1-33, 10-30; пер. Тверской 21-35, 26-36; пер. Ладожский 27-39, 26-34; пер. Свирский 23-31, 20-38; ул. Белорусская 113-145.

С 9 до 18 часов электричество отключат в пер. Рыбный 2-22, 1-9; ул. Собино 2-78, 3-79; ул. Депутатская 1/8, 3, 2-24; ул. Минераловодская 8-46, 1-59; ул. Никитина 2-24; ул. Республиканская 2-64, 7-53; пер. Безымянный 14-22, 17-19; ул. Гусева 54-104, 105-167; пер. Желябова 2-4; ул. Кручинина 58-120, 71-89.

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