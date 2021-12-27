В Ростове на Халтуринском рухнувшее дерево перегородило проезд

Дерево упало около жилых домов Фото: Алексей ФОКИН

Утром 27 декабря в Ростове на Халтуринском, между Мечникова и Дранко рухнуло дерево и перегородило проезд. Судя по данным сервиса «Яндекс. Карты», движение на этом участке пути перекрыли до 15 часов.

Как сообщают очевидцы, дерево упало около жилых домов. Немного зацепило припаркованные авто, но повреждения оказались незначительными. На место происшествия уже давно прибыли сотрудники УГИБДД.

Из-за непогоды похожие случаи уже произошли в разных частях города. Так, например, в одном из дворов дерево раскололось и рухнуло на землю. Ствол чудом не задел стоящие рядом автомобили. Также падение дерева произошло вчера на пересечении Суворова и Университетского.

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