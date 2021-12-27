На проект реконструкции водопровода в Шолоховском районе направят около 49 миллионов рублей

В Ростовской области на подготовку проекта реконструкции водопровода в Шолоховском районе потратят почти 49 миллионов рублей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области ищут подрядчика, который займется подготовкой проекта и проведением изыскательских работ для реконструкции водопровода в хуторах Колундаевском и Кобызевском Шолоховского района. На эти нужды планируется выделить почти 49 миллионов рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзаупок.

Конкурс был объявлен районной администрацией. Сейчас все желающие уже подали заявки на участие. В настоящее время идет работа комиссии, которая определит победителя. Ему необходимо будет создать проект, по которому в дальнейшем будет вестись реконструкция водопровода в двух хуторах района.

Финансирование будет вестись из областного и местного бюджетов. Работы должны быть выполнены до 31 октября предстоящего года.

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На это потратят более миллиона рублей.