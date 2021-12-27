Жители Калмыкии смогут посмотреть на знамя легендарной дивизии в национальном музее

В Калмыкию прибыло знамя легендарной дивизии. Фото: сайт главы региона Бату Хасикова

Недавно в Калмыкию прибыло знамя 110-й Отдельной Калмыцкой кавалерийской дивизии. Временно оно будет храниться в Национальном музее имени Н. Пальмова в Элисте. Об этом сообщил глава региона Бату Хасиков.

Стоит отметить, что до этого реликвия хранилась в фондах Центрального музея Вооруженных сил РФ.

- Знамя дивизии – символ героизма и служения Отечеству нашего народа-воина. В это понятие заключена вся мудрость, отвага и смелость предков, которые отдавали свою жизнь за Родину, - отметил Бату Хасиков.

В скором времени боевое знамя будет выставлено национальном музее Калмыкии, где посмотреть на него смогут все желающие. Важно сказать и то, в 2021 году регион отметил 80-летие со дня формирования легендарной дивизии.

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