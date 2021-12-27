Коечный фонд в ковидных госпиталях Ростовской области сокращен до 3512 мест

0,94% от числа госпитализированных — 27 человек — находятся в тяжелом состоянии на аппарате ИВЛ Фото: Олег Укладов

В Ростовской области по состоянию на понедельник, 27 декабря, стационарную помощь получает 2361 больной коронавирусной инфекцией, при этом общая мощность коечного фонда на сегодня составляет 3512 мест. Об этом сообщил министр здравоохранения Ростовской области Юрий Кобзев во время заседания оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

- 0,94% от числа госпитализированных — 27 человек — находятся в тяжелом состоянии на аппарате ИВЛ, а 269 — на масочном кислороде, - уточнил глава минздрава региона.

Также он напомнил, что на территории области продолжают функционировать 29 ковидных госпиталей, в которых и размещается коечный фонд.

- По данным оперативного мониторинга, во всех инфекционных госпиталях имеется полный запас лекарственных препаратов, средств индивидуальной защиты и кислорода, - добавил Юрий Кобзев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Вернуть ограничения по COVID-19 в 7 донских территориях требует Роспотребнадзор

Речь идет о городах и районах, где выявили низкий уровень тестирования (подробнее)

В Ростовской области из-за COVID-19 закрыли 141 класс в 104 школах

Временно не работают почти три десятка групп в детских садах (подробнее)