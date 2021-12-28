Донские бизнесмены задолжали своим сотрудникам 71 миллион рублей

В Ростовской области бизнесмены задолжали своим подчиненным 71 миллион рублей Фото: Иван МАКЕЕВ

Бизнесмены Ростовской области задолжали своим подчиненным 71 миллион рублей. Так донской регион оказался в тройке лидеров по уровню задолженности по зарплате среди российских регионов. Об этом сообщается в официальной статистике, предоставленной Росстатом.

Стоит отметить, что по данным на 1 декабря задолженность донских работодателей в 71 миллион рублей равнялась почти половине от общей зарплатной задолженности по ЮФО. Бизнесмены Краснодарского края к 1 декабря оказались должны своим сотрудникам 35,3 млн, а севастопольские - около трёх млн рублей.

Впереди донского края в таблице оказались Кемеровская и Московская области с долгами в 91,2 миллиона и 76,1 миллиона рублей. Наибольшие задолженности зафиксированы перед сотрудниками обрабатывающих производств и строительной сферы.

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