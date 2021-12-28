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Общество28 декабря 2021 17:44

Сильнейший снегопад в Ростове стал причиной задержки четырех рейсов в аэропорту

Все самолеты должны были вылететь в разные города
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
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В Платове по-прежнему задержаны четыре рейса

В Платове по-прежнему задержаны четыре рейса

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Из-за сильного снегопада в донской столице были задержаны шесть рейсов в аэропорту Платов. На два из них посадка началась спустя лишь несколько часов, а четыре по-прежнему значатся как задержанные. Об этом сообщает онлайн-табло авиагавани.

Регистрация еще так и не началась на рейсы, которые должны были следовать в Минеральные Воды, Москву, Казань и Самару. Все эти самолеты должны были вылететь во временном промежутке от четырех до пяти часов вечера. А осуществлять перелет готовились авиакомпании "Азимут" и "Аэрофлот".

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