Сильнейший снегопад в Ростове стал причиной задержки четырех рейсов в аэропорту

В Платове по-прежнему задержаны четыре рейса Фото: Михаил ФРОЛОВ

Из-за сильного снегопада в донской столице были задержаны шесть рейсов в аэропорту Платов. На два из них посадка началась спустя лишь несколько часов, а четыре по-прежнему значатся как задержанные. Об этом сообщает онлайн-табло авиагавани.

Регистрация еще так и не началась на рейсы, которые должны были следовать в Минеральные Воды, Москву, Казань и Самару. Все эти самолеты должны были вылететь во временном промежутке от четырех до пяти часов вечера. А осуществлять перелет готовились авиакомпании "Азимут" и "Аэрофлот".

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