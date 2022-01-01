В новогоднюю ночь в пожаре пострадала женщина и 9-летний ребенок

В новогоднюю ночь пожаров случилось вдвое больше, чем накануне. Фото: пресс-служба МЧС по Ростовской области

В Ростовской области с полуночи нового года и до 8 утра произошло 11 пожаров, в одном из которых пострадали два человека. Об этом рассказали в пресс-службе главного управления МЧС по Ростовской области.

- Пожар произошел на улице Ушинского в Батайске. Загорелись домашние вещи на площади 2 квадратных метра, - рассказали в ведомстве. - При пожаре пострадали 59-летняя женщина и 9-летний ребенок.

Как уточнили спасатели, женщина и ребенок получили отравление продуктами горения.

Предварительная причина возгорания — неосторожное обращение с огнем.

При этом после полуночи количество пожаров выросло практически вдвое. Если 31 декабря огнеборцы выезжали на пожары 6 раз, то за первые 8 часов 1 января — 11.

А в половине первого ночи в Таганроге произошло типичное новогоднее ЧП: 48-летний мужчина пострадал от взрыва петарды.

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