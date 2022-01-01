В Ростовской области за сутки от коронавируса скончались 20 человек

Среди умерших больше половины - мужчины Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На утро 1 января за минувшие сутки ковид унес жизни 20 жителей Ростовской области. Об этом сообщают в правительстве региона.

- Это 8 женщин в возрасте от 46 до 87 лет и 12 мужчин — от 47 до 95 лет. У всех были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем, - добавили в правительстве.

Таким образом, с начала пандемии на Дону коронавирус унес жизни 9631 человека.

Напомним, за минувшие сутки в регионе зарегистрировано 378 новых случаев заболевания опасной инфекцией, а почти вдвое больше — 704 человека вылечились от ковида.

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