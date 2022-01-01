В первый день 2022 года число заболевших коронавирусом на Дону выросло на 378

Выздоровело в два раза больше людей, чем заболело Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области по данным на 1 января количество инфицированных Covid-19 увеличилось на 378 человек, а всего с начала пандемии диагноз получили 194305 раз. Об этом сообщают в правительстве региона.

При этом выздоровели за сутки 704 человека, а общее количество вылечившихся достигло 174690 человек.

- В пяти муниципалитетах за сутки не выявили инфицированных. Новые случаи заболевания зарегистрированы в 50 городах и районах. Больше всего в Ростове-на-Дону- 125. В Таганроге — 22, в Волгодонске — 19, в Шахтах — 18, в Аксайском районе — 11. В остальных территориях — 10 и менее случаев, - сообщили в пресс-службе.

Чаще всего заболевают люди в возрасте от 18 до 45 лет — 36,2%, на втором месте категория от 46 до 65 лет — 27,3%, далее идут пенсионеры от 66 до 79 лет — 15,6%, на пожилых людей старше 80 лет приходитя 7,9%, а на детей — 13%.

В ковидных госпиталях лечение проходят 1952 пациента. Из них 26 человек в тяжелом состоянии на инвазивной ИВЛ, еще 245 человек — на масочном кислороде.

За сутки с диагнозом Covid-19 умерли 20 человек: восемь женщин от 46 до 87 лет и 12 мужчин — от 47 до 95 лет. У всех были хронические заболевания. Таким образом, с начала пандемии ковид унес жизни 9631 человека.

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