Билеты в ростовский зоопарк подорожали на 200 рублей с 1 января

Возможность посмотреть на символ 2022 года в Ростове стала дороже Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове поход в зоопарк для взрослого посетителя с 1 января 2022 года подорожал на 200 рублей. На сайте учреждения размещены новые цены.

Так, входной билет для взрослого теперь стоит 550 рублей, а детский билет стал дороже на 50 рублей и сейчас стоит 150 рублей.

Стоимость парковки у зоосада осталась той же — 55 рублей, как и групповых экскурсий — 1000 рублей.

Как уже раньше писала «КП — Ростов-на-Дону», в наступившем году сотрудники надеются на появление третьего символа года в зоопарке. Сейчас здесь живут тигр Устин и тигрица Услада, и специалисты рассчитывают на прибавление.

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